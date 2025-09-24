На Украину надвигается похолодание. Оно принесет осенние заморозки в ряд областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ивана Семилита, синоптика Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра для УНИАН.

Смотрите также Заморозки, дожди и туман уже скоро охватят Украину: в каких областях их прогнозируют и когда

Где будут заморозки?

По словам Семилита, юго-западный ветер постепенно перейдет в северный и принесет более прохладную воздушную массу.

Из-за этого температура ночью будет в пределах +9...+15. 25 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, – снижение температуры до +2...+7. В северной, большинстве западных и центральных областей возможны слабые заморозки на поверхности почвы,

– указал он

Небольшой дождь 24 сентября пройдет в западных днем и местами – в северной и Винницкой, а 25 сентября уже в восточных, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В дальнейшем, 26 – 27 сентября, дождей не будет. Температура ночью будет +2...+8.

"В Украине, кроме Закарпатья и юга, на поверхности почвы мы ожидаем заморозки 0...-3. А вот дневные максимумы будут стягивать +11...+18", – рассказал синоптик.

Возможен ли снег в Украине?