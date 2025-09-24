На Украину надвигаются заморозки: синоптик назвал, где ждать "минус"
- На Украину надвигается похолодание, которое принесет заморозки в северных, западных и центральных областях.
- Температура ночью снизится до +2...+8, а на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3.
На Украину надвигается похолодание. Оно принесет осенние заморозки в ряд областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ивана Семилита, синоптика Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра для УНИАН.
Где будут заморозки?
По словам Семилита, юго-западный ветер постепенно перейдет в северный и принесет более прохладную воздушную массу.
Из-за этого температура ночью будет в пределах +9...+15. 25 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, – снижение температуры до +2...+7. В северной, большинстве западных и центральных областей возможны слабые заморозки на поверхности почвы,
– указал он
Небольшой дождь 24 сентября пройдет в западных днем и местами – в северной и Винницкой, а 25 сентября уже в восточных, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В дальнейшем, 26 – 27 сентября, дождей не будет. Температура ночью будет +2...+8.
"В Украине, кроме Закарпатья и юга, на поверхности почвы мы ожидаем заморозки 0...-3. А вот дневные максимумы будут стягивать +11...+18", – рассказал синоптик.
Возможен ли снег в Украине?
В комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что в результате нынешнего похолодания снег и мокрый снег может выпасть в Карпатах.
Синоптик Виталий Постригань заметил, что Украину ждет стремительная смена сезонов. А с 25 сентября, ожидается приход нового мощного антициклона "Petralilly", сформировавшегося в сухом арктическом воздухе. Это означает, что будет холодно, но без осадков.
Вероятно, этой неделе в Украине наступит метеорологическая осень – то есть среднесуточная температура в Украине упадет ниже 15 градусов. До сих пор показатели соответствовали метеорологическому лету.