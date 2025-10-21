На Львовщине и Прикарпатье заморозки: ночью температура опустилась ниже нуля
- На Львовщине и Прикарпатье ночью температура опустилась ниже нуля, покрыв листья и автомобили инеем.
- На горе Поп Иван температура достигла -3 градусов, с ветром 6 м/с с запада.
Температура ночью на Львовщине и Прикарпатье опустилась ниже нуля. Утром иней покрыл листья и автомобили.
О заморозках в Прикарпатье и на Львовщине рассказывает 24 Канал.
На Львовщине и Прикарпатье начались заморозки
Утром на Львовщине и Прикарпатье заморозки. Трава покрылась инеем, водители отскребали лед со своих авто.
Температура опустилась ниже 0, а днем будет лишь от +7 до +12 градусов.
Тем временем на горе Поп Иван ясно, но температура воздуха опустилась до -3 градусов. Ветер дует с запада 6 метров в секунду.
Утром на Ивано-Франковщине было -2.
Заморозки на Ивано-Франковщине (фото Вероники Гавриленко / 24 Канал)
Иней на Львовщине / Фото Натальи Пристанской (24 Канал)
Иней на Львовщине / Фото Натальи Пристанской (24 Канал)
Какой был прогноз погоды на 21 октября?
Синоптики прогнозировали 21 октября облачную погоду с прояснениями. Осадки будут только в нескольких областях Левобережья: в Харьковской, Донецкой и Луганской. Там может пройти небольшой дождь, но на остальной территории будет сухо.
Ночью температура воздуха будет достигать от 1 до 6 градусов тепла. В западных регионах, а также Винницкой и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе 0 – 5 градусов мороза. Днем будет +8 – +13 градусов тепла, на Востоке и Северо-Востоке ожидается 5 – 10 градусов тепла.