На Львівщині та Прикарпатті заморозки: вночі температура опустилася нижче нуля
- На Львівщині та Прикарпатті вночі температура опустилася нижче нуля, вкривши листя та автомобілі інеєм.
- На горі Піп Іван температура досягла -3 градусів, з вітром 6 м/с із заходу.
Температура вночі на Львівщині та Прикарпатті опустилася нижче нуля. Зранку іній вкрив листя та автомобілі.
Про заморозки у Прикарпатті та на Львівщині розповідає 24 Канал.
На Львівщині та Припарпатті почалися заморозки
Зранку на Львівщині та Прикарпатті заморозки. Трава вкрилася інієм, водії відшкрібали лід зі своїх авто.
Температура опустилася нижче 0, а вдень буде лише від +7 до +12 градусів.
Тим часом на горі Піп Іван ясно, але температура повітря опустилася до -3 градусів. Вітер дме із заходу 6 метрів за секунду.
Зранку на Івано-Франківщині було -2.
Заморозки на Івано-Франківщині (фото Вероніки Гавриленко / 24 Канал)
Іній на Львівщині / Фото Наталії Пристанської (24 Канал)
Іній на Львівщині / Фото Наталії Пристанської (24 Канал)
Який був прогноз погоди на 21 жовтня?
Синоптики прогнозували 21 жовтня хмарну погоду з проясненнями. Опади будуть лише в кількох областях Лівобережжя: у Харківській, Донецькій і Луганській. Там може пройти невеликий дощ, але на решті території буде сухо.
Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 6 градусів тепла. У західних регіонах, а також Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0 – 5 градусів морозу. Вдень буде +8 – +13 градусів тепла, на Сході та Північному Сході очікується 5 – 10 градусів тепла.