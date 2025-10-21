Температура вночі на Львівщині та Прикарпатті опустилася нижче нуля. Зранку іній вкрив листя та автомобілі.

Про заморозки у Прикарпатті та на Львівщині розповідає 24 Канал.

На Львівщині та Припарпатті почалися заморозки

Зранку на Львівщині та Прикарпатті заморозки. Трава вкрилася інієм, водії відшкрібали лід зі своїх авто.

Температура опустилася нижче 0, а вдень буде лише від +7 до +12 градусів.

Тим часом на горі Піп Іван ясно, але температура повітря опустилася до -3 градусів. Вітер дме із заходу 6 метрів за секунду.

Зранку на Івано-Франківщині було -2.

Заморозки на Івано-Франківщині (фото Вероніки Гавриленко / 24 Канал)



Іній на Львівщині / Фото Наталії Пристанської (24 Канал)



Іній на Львівщині / Фото Наталії Пристанської (24 Канал)

Який був прогноз погоди на 21 жовтня?