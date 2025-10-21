Укр Рус
24 Канал Новини України На Львівщині та Прикарпатті заморозки: вночі температура опустилася нижче нуля
21 жовтня, 10:56
2

На Львівщині та Прикарпатті заморозки: вночі температура опустилася нижче нуля

Сергій Попович
Основні тези
  • На Львівщині та Прикарпатті вночі температура опустилася нижче нуля, вкривши листя та автомобілі інеєм.
  • На горі Піп Іван температура досягла -3 градусів, з вітром 6 м/с із заходу.

Температура вночі на Львівщині та Прикарпатті опустилася нижче нуля. Зранку іній вкрив листя та автомобілі.

Про заморозки у Прикарпатті та на Львівщині розповідає 24 Канал.

Дивіться також Чи чекати сильних дощів в Україні найближчими днями 

На Львівщині та Припарпатті почалися заморозки

Зранку на Львівщині та Прикарпатті заморозки. Трава вкрилася інієм, водії відшкрібали лід зі своїх авто.

Температура опустилася нижче 0, а вдень буде лише від +7 до +12 градусів. 

Тим часом на горі Піп Іван ясно, але температура повітря опустилася до -3 градусів. Вітер дме із заходу 6 метрів за секунду.

Зранку на Івано-Франківщині було -2.

Заморозки на Івано-Франківщині (фото Вероніки Гавриленко / 24 Канал)


Іній на Львівщині / Фото Наталії Пристанської (24 Канал)


Іній на Львівщині / Фото Наталії Пристанської (24 Канал)

Який був прогноз погоди на 21 жовтня?

  • Синоптики прогнозували 21 жовтня хмарну погоду з проясненнями. Опади будуть лише в кількох областях Лівобережжя: у Харківській, Донецькій і Луганській. Там може пройти невеликий дощ, але на решті території буде сухо.

  • Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 6 градусів тепла. У західних регіонах, а також Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0 – 5 градусів морозу. Вдень буде +8 – +13 градусів тепла, на Сході та Північному Сході очікується 5 – 10 градусів тепла.