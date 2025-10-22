Заморозки не отступают: когда и в каких регионах Украины температура ночью будет минусовая

В некоторых областях Украины прогнозируются заморозки. Синоптики сообщили, когда и где именно ждать заморозков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут заморозки?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Украине. В частности, специалисты проинформировали о заморозках, которые стоит ждать уже этой ночью.

Ночью 23 октября в восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.



Заморозки в областях Украины / Карта Укргидрометцентра

Заморозки в Украине: последние новости