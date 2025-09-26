Заморозки уже на пороге: когда и в каких областях Украины резко похолодает
- Синоптики прогнозируют заморозки в Украине ночью 27 сентября, особенно в северных областях.
- Возможны заморозки на поверхности почвы до -3.
В Украине уже зафиксировали первые заморозки 26 сентября. Впрочем, синоптики также предупредили о резком похолодании и 27 сентября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Насколько сильными будут заморозки в Украине?
Синоптики рассказали, что ночью 27 сентября в южных областях, на Закарпатье и в Крыму будет +4 – +9, а на остальной территории +1 – +6. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – -3.
Днем температура воздуха поднимется до +12 – +17.
Тем временем в Карпатах ночью будет 0 – -3, а днем – +10 – +15.
Синоптик Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA также рассказала, что сейчас в Украине переломный момент – страна находится на грани сезонов.
Во многих областях, а особенно на севере Украины, заморозки до -3 будут из-за поступления арктического воздуха с северных направлений.
Температура в северных областях и в воздухе может опуститься до нуля. Конечно, заморозки будут кратковременными. Соответственно, дни также будут достаточно свеженькими. То есть уже не будет идти о летних температурных показателях, а классические осенние. Немного теплую погоду ожидаем только в южной части и на Закарпатье,
– добавила Наталья Птуха.
Погода в Украине
Сейчас на погоду в Украине влияет новый мощный антициклон "Petralilly". Поэтому по областям солнечно, но довольно прохладно.
Уже даже первые заморозки в Украине заметили жители Киевской, Ровенской, Львовской области и Волыни 26 сентября.
Несмотря на снижение температуры, украинцев радуют солнечные дни, и в последние дни сентября страну накроют дожди.