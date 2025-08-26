В День Независимости Украины западные партнеры анонсировали предоставление разнообразной помощи нашему государству. Это мощное оружие, которое усилит возможности ВСУ.

В частности, американские ракеты ERAM Украина может получить через шесть недель. Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала предположил, в какие сроки наше государство может получить оружие от союзников.

Сроки для получения оружия

Павел Нарожный отметил, что ракеты ERAM Украина может получить за шесть недель. Принципиальная разница в том, что они уже находятся на складах. То есть это готовые ракеты. Говорится не о производстве, а отгрузке со складов.

Для нас это очень хорошая новость. Потому что если бы это было контрактное производство, это могло бы растянуться на несколько лет. Это для нас на таком этапе войны, когда есть угроза с воздуха, было бы очень трудно,

– подчеркнул он.

Швеция проявила инициативу передать Украине самолеты радиолокационной разведки и управления. Вероятно, говорится о передаче уже готовых самолетов. То есть Швеция снимает их с боевого дежурства, из эксплуатации, себе закупает или подписывает контракт на новые самолеты, а эти передают нам.

Самолет дальней радиолокационной разведки играет огромную роль, учитывая то, что сейчас у нас огромное количество угроз с воздуха. Это и управляемые авиабомбы. Надо понимать, когда носители этих бомб поднимаются в воздух, чтобы мы могли заблаговременно сообщить о воздушной тревоге или даже привлечь рамы для сбивания этого самолета. Говорится о "Шахедах" и так далее,

– пояснил военный эксперт.

Говорится даже о целях на земле. Этот самолет дальней разведки может видеть, например, танк, артиллерийскую систему, какой-то большой металлический объект, который находится на земле на расстоянии до 300 – 400 километров.

Канада пообещала выделить более 1 миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов, бронетехники Украины. Кроме того, дополнительно 500 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины.

Когда мы говорим о дронах, зависит от типа БПЛА. Но в любом случае здесь цикл производства относительно короткий. То есть здесь говорится о трех-четырех месяцах от того момента, как был размещен заказ, до того момента, как эту партию получит армия,

– сказал основатель БО "Реактивная почта".

Если говорить о бронетехнике, то она тоже бывает очень разная. Может говориться о танках Leopard, о бронированных машинах, о легкобронированных машинах. Здесь цикл может колебаться от трех месяцев до двух лет.

