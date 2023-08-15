Почему в мировых СМИ появляются российские нарративы по контрнаступлению: в ОП назвали 2 причины

Россия начала более тонко продвигать свои месседжи и использует для этого саммиты, консультативные центры, PR-агентства. Это одна из причин, почему мы видим в западных СМИ кремлевские нарративы.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Сегодня российская пропаганда ведет себя менее инфантильно, чем в начале войны: тогда они говорили, что сражаются с нацистами, имеют право нарушать международное право, и никто не может им противоречить в этом.

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Они не размещают прямо публикации в определенных западных медиа, а косвенно работают через разные саммиты, консультативные центры, PR-агентства. Продвигают месседжи, что война затягивается и, для того чтобы обезопасить от втягивания в нее еще глубже все остальные страны нужно искать другие варианты,

– объяснил спикер.

С другой стороны, многие издания сегодня выбирают хайповые заголовки, чтобы удержать внимание читателей. Легко хайповать, когда ты не находишься в войне, – для тебя войны не существует как такой, которая ограничивала бы твои права, твои карьерные возможности, твой доход, которая бы заставила куда-то переехать или остаться без семьи.

Украина должна стоять на своем – только победа

Несмотря на попытки страны-агрессорки продвигать свои месседжи, мы должны понимать, что Россия сегодня хочет максимально быстро снизить интенсивность огня, оставить условную линию разграничения, закрепиться на оккупированных территориях и затянуть Украину в переговорный процесс, у которого нет решений.

Россия начала более тонко продвигать свои нарративы: смотрите видео

"Для нас с вами любой сценарий, где есть снижение интенсивности войны как таковой и переход в переговорный процесс типа "Минск-2" будет означать, что Украина превратится в серую зону, где будет постоянная война с разными интенсивностями. То есть любой сценарий кроме изгнания России с территории Украины будет означать потерю государственности", – сказал Подоляк.

Поддержка коалиции

Для наших партнеров очевидно, что если они не выиграют вместе с Украиной, это будет означать, что проиграла демократия.

"Это существенно ограничит международное право, многие другие страны будут провоцировать глобальные сообщества и у нас будет постоянная хаотизация – больше терактов, протестов. Вопрос в другом: не очень много есть людей, которые готовы были бы брать на себя функцию лидерства полноценно, что предполагает определенную ответственность и принятие сложных решений", – добавил советник главы ОП.

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