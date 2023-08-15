Чому у світових ЗМІ зʼявляються російські наративи щодо контрнаступу: в ОП назвали 2 причини

Росія почала більш тонко просувати свої меседжі і використовує для цього саміти, консультативні центри, PR-агенції. Це одна з причин, чому ми бачимо у західних ЗМІ кремлівські наративи.

Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Сьогодні російська пропаганда поводить себе менш інфантильно, як це було на початку війни, коли вони говорили, що воюють з нацистами, мають право порушувати міжнародне право, і ніхто не може їм суперечити у цьому.

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Вони не розміщують прямо публікації у певних західних медіа, а опосередковано працюють через різні саміти, консультативні центри, PR-агенції. Просувають меседжі, що війна затягується і для того, щоб убезпечити від втягування у неї ще глибше всі інші країни потрібно шукати інші варіанти,

– пояснив речник.

З іншого боку, багато видань сьогодні обирають хайпові заголовки, щоб втримати увагу читачів. Легко хайпувати, коли ти не знаходишся у війні, – для тебе війни не існує як такої, яка б обмежувала твої права, твої кар'єрні можливості, твій дохід, яка б змусила кудись переїхати чи залишитись без сім'ї.

Україна має стояти на своєму – лише перемога

Попри намагання країни-агресорки просувати свої меседжі, мусимо розуміти, що Росія сьогодні хоче максимально швидко знизити інтенсивність вогню, залишити умовну лінію розмежування, закріпитись на окупованих територіях і затягнути Україну у переговорний процес, який не матиме рішень.

Росія почала більш тонко просувати свої наративи: дивіться відео

"Для нас з вами будь-який сценарій, де є зниження інтенсивності війни як такої та перехід у переговорний процес типу "Мінськ-2" буде означати, що Україна перетвориться на сіру зону, де буде постійна війна з різними інтенсивностями. Тобто будь-який сценарій окрім вигнання Росії з території України означатиме втрату державності", – мовив Подоляк.

Підтримка коаліції

Для наших партнерів очевидно, що якщо вони не виграють разом з Україною, це означатиме, що програла демократія.

"Це суттєво обмежить міжнародне право, багато інших країн будуть провокувати глобальні спільноти і у нас буде постійна хаотизація – більше терактів, протестів. Питання в іншому: не дуже багато є людей, які готові були б брати на себе функцію лідерства повноцінно, що передбачає певну відповідальність та прийняття складних рішень", – додав радник голови ОП.

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