Глава держави почав з того, що розповів про нагородження українських Героїв. Також він заслухав звіти військового командування щодо кожного напрямку на фронті.

До теми Зеленський відвідав бійців на Донеччині та Бахмутському напрямку

Результати робочої поїздки на Донеччину

Від самого ранку Зеленський був у Донецькій області, у розташуваннях бойових бригад. Він розповів що зустрівся з бійцями кількох бригад:

3-тя і 5-та окремі штурмові,

80-та ДШВ,

57-ма окрема мотопіхотна,

22-га і 24-та окремі механізовані,

26-та окрема артилерійська,

92-га окрема механізована.

Під час зустрічі з бійцями він нагородив українських бійців. Крім того, разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад і батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби.

Завжди є загальна картина, є звіти щодо кожного напрямку, щодо кожної бригади. Але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови. Про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути,

– наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Одне з головних питань – зброя та снаряди

Особливу увагу під час візиту в Донецьку область Президент України приділив питанню зброї, боєприпасів та ремонту техніки. Також важливе обговорення – транспорт для евакуації поранених та час евакуації.

Крім того, ворог постійно застосовує безпілотники, а тому нашим воїнам потрібно більше дронів. Також українське виробництво БпЛА "Лелека", "Фурія" тощо, постачання від партнерів – мають зростати, оскільки безпілотники стали важливою ланкою.

"Дуже важливо, щоб усі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба – саме нашим воїнам треба, – щоб рятувати життя та забезпечувати результат у бою. Є що робити в цій сфері, і рано говорити, що нібито робиться достатньо", – заявив президент.

Хто не б'ється на передовій, той має допомагати

У зверненні Зеленський наголосив на житті у тилових містах. Він заявив, що воїни віддають життя заради України, тому тилові міста повинні пам'ятати, яку ціну платять наші Герої, аби вони могли спокійно жити.

Президент наголосив, що свобода та незалежність здобуває не "хтось там на фронті". Боротьба – це спільна справа усього українського народу.

"Усі на війні. Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше. Увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там – у боях заради держави", – зазначив він.

Наостанок він подякував США за новий пакет допомоги. Він наголосив, що партнери виділили дуже потрібні речі, які допоможуть нашим Героям боронити державу від ворога.