Глава государства начал с того, что рассказал о награждении украинских героев. Также он заслушал отчеты военного командования по каждому направлению на фронте.
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Результаты рабочей поездки в Донецкую область
С самого утра Зеленский находился в Донецкой области, в расположении боевых бригад. Он рассказал, что встретился с бойцами нескольких бригад:
- 3-я и 5-я отдельные штурмовые,
- 80-я ДШВ,
- 57-я отдельная мотопехотная,
- 22-я и 24-я отдельные механизированные,
- 26-я отдельная артиллерийская,
- 92-я отдельная механизированная.
В ходе встречи с бойцами он наградил украинских бойцов. Кроме того, вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТУ "Соледар", пообщались с командирами бригад и батальонов – теми, кто в боях, – об их фронтовых нуждах.
Всегда есть общая картина, есть отчеты по каждому направлению, по каждой бригаде. Но важно говорить с воинами напрямую, непосредственно об опыте войны на позициях. Сегодня это были подробные, откровенные разговоры. О наших наступательных действиях, о поставках в войска, о возможностях командиров, о том, каковы сейчас эти возможности и какими они должны быть,
– подчеркнул Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Один из главных вопросов – оружие и снаряды
Особое внимание в ходе визита в Донецкую область Президент Украины уделил вопросу оружия, боеприпасов и ремонту техники. Также важное обсуждение – транспорт для эвакуации раненых и время эвакуации.
Кроме того, враг постоянно применяет беспилотники, а потому нашим воинам нужно больше дронов. Также украинское производство БПЛА "Аист", "Фурия" и т.д., поставки от партнеров должны расти, поскольку беспилотники стали важным звеном.
"Очень важно, чтобы все чиновники в системе обороны воспринимали эту задачу именно так, как о ней говорят на передовой. Беспилотники – это расходный материал, их должно быть столько, сколько нужно – именно нашим воинам нужно, – чтобы спасать жизнь и обеспечивать результат в бою. Есть что делать в этой сфере, и рано говорить, что якобы делается достаточно", – заявил президент.
Кто не сражается на передовой, тот должен помогать
В обращении Зеленский отметил жизнь в тыловых городах. Он заявил, что воины отдают жизнь ради Украины, поэтому тыловые города должны помнить, какую цену платят наши Герои, чтобы они могли жить спокойно.
Президент подчеркнул, что свободу и независимость добывает не "кто-то там на фронте". Борьба – это общее дело всего украинского народа.
"Все на войне. Украина в войне. И кто не сражается на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам. Это по меньшей мере. Весь адреналин страны, все эмоции страны, все силы страны должны быть там – в боях ради государства", – отметил он.
Напоследок он поблагодарил США за новый пакет помощи. Он подчеркнул, что партнеры выделили очень нужные вещи, которые помогут нашим Героям защищать государство от врага.