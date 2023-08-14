Также глава государства посетил передовой стабилизационный пункт, принимающий раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления.

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Зеленский посетил Донбасс

Президент 14 августа приехал в Донецкую область. Он уже посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, выполняющую боевые задания в составе тактической группы "Адам" оперативно-тактической группировки "Соледар".

Обсудили с командиром бригады проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению. Каждый день я получаю общую информацию. Она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Но я хотел сам посетить все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них,

– отметил украинский лидер.

Зеленский приехал в Донецкую область: видео

Кроме этого, Зеленский приехал в командный пункт 5-й отдельной штурмовой бригады, выполняющей боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении.

"Обсудили с командиром бригады важные темы: обстановку в зоне ответственности бригады, подготовку защитников, потребности в вооружении и технике и проблемные вопросы", – отметил глава государства.

Смотрите видео из командного пункта 5 ОШБр

После этого он приехал в 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая с начала полномасштабного вторжения бригада выполняет боевые задания в составе:

ОСУВ "Александрия" на Николаевском направлении,

ОСУВ "Хортица" на Изюмском, Купянском, Бахмутском, Северодонецком направлениях.

Спасибо за мощные результаты, вашу храбрость и отвагу в боях! Украина гордится каждым своим воином,

– подчеркнул президент.

Зеленский встретился с бойцами 80 ОДШБр: видео

Кроме этого, глава государства пообщался с военными 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, выполняющей боевые задания в составе:

ОСУВ "Александрия" на Запорожском направлении,

ОСУВ "Хортица" на Бахмутском, Попаснянском, Северодонецком направлениях.

"Благодарю всех, кто сейчас в бою ради нашего государства! Каждый ваш результат, каждый ваш шаг вперед приближает победу Украины", – подчеркнул украинский лидер.

Президент увидел бойцов 57 ОМБр: видео

В Офисе Президента сообщили, что в рамках рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил и передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления. Глава государства:

осмотрел помещение и оснащение пункта,

пообщался с ранеными воинами и медиками,

отметил наградами раненого бойца 3-й отдельной штурмовой бригады и двух тактических медиков 22-й отдельной механизированной бригады.

Командование стабпункта рассказало президенту о неотложных нуждах, в частности в бронированном эвакуационном транспорте.

"Имею честь быть сегодня здесь. Большое спасибо вам, ребята, за ваш героизм. Спасибо за то, что защищаете жизнь всех наших людей. Горжусь давить руку и быть здесь для личного награждения вас. Берегите себя. Спасибо вам и желаю главного – победы", – заявил Зеленский.

Смотрите фото из поездки президента на Донбасс / Фото ОП