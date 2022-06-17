"Все идет по плану"?

Российская экономика возвращается к 90-м: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики. Но ведь такое крутое "импортозамещение"... Более 32 000 российских "солдатов" уже погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники. Но ведь "бабы еще родят".

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И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа.

Что ж, отвечая субъекту Пескова: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские". глубокие глотки".

Нет глупых

Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину. Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.

Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в верный момент и с сильной переговорной позицией.

Когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: