Теперь благодарят

Это слышали вживую примерно 2 500 человек. Из них как минимум 500 сделали правильный вывод и начали заранее готовиться к войне.

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Откуда цифра? Потому что с 24 февраля они мне об этом сказали. Может, их больше, просто не все сказали.

Но я тоже точно знаю, что большая часть меня не послушала, не поверила, отнеслась легкомысленно…

У меня недавно был заездом один мой выпускник, который 22 февраля услышал речь Х*йла о том же, о чем я говорю 7+ лет, взял в охапку всю семью и не успокоился, пока они не оказались в безопасности. Он пытался уговорить сделать то же самое коллег, не смог. Они в оккупации сейчас.

Печальная правда

Абсолютное большинство Украины не было готово к войне.

Я бы охотно увеличила численность подготовленных, но у меня не было такой возможности. И у него не было.

Потому что люди не хотят думать в своем большинстве. До сих пор. Потому что "совок" и "русский мир" учат не думать.