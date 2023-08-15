15 августа на Черниговщине была остановлена очередная диверсионная группа врага, которая пыталась пересечь государственную границу. По словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинские защитники вступили с врагом в стрелковый бой.
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Украинские защитники остановили две вражеские ДРГ
Инцидент произошел в пределах Новгород-Северской территориальной общины. Две группы вооруженных окупантов направлялись к контрольной полосе с разных сторон. Однако, страж поста наблюдения вовремя заметил приближение врага. Между украинскими защитниками и диверсантами завязалось стрелковое сражение.
Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение с артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения,
– говорится в сообщении.
Известно, что обнаглевших россиян, решившихся пересечь государственную границу, было 12. Они входили в состав двух диверсионных отрядов, состоявших из пяти и семи боевиков соответственно.
Получив "на орехи", оккупанты вернулись в Россию. Среди них были как раненые, так и убитые.
Последние попытки российских диверсий
- 12 августа подобная ситуация произошла на Сумщине. Там одна ДРГ, состоявшая из десяти человек, была замечена недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины. Ее обнаружили украинские военнослужащие отдельной механизированной бригады.
- 8 августа руководительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о ликвидации двух враждебных ДРГ, которые маневрировали в дельте Днепра.
- Ночью 31 июля четыре боевика совершили неудачную попытку прорыва в Черниговской области. Пограничники открыли по ним огонь.