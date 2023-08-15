15 августа на Черниговщине была остановлена очередная диверсионная группа врага, которая пыталась пересечь государственную границу. По словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинские защитники вступили с врагом в стрелковый бой.

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Украинские защитники остановили две вражеские ДРГ

Инцидент произошел в пределах Новгород-Северской территориальной общины. Две группы вооруженных окупантов направлялись к контрольной полосе с разных сторон. Однако, страж поста наблюдения вовремя заметил приближение врага. Между украинскими защитниками и диверсантами завязалось стрелковое сражение.

Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение с артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения,

– говорится в сообщении.

Известно, что обнаглевших россиян, решившихся пересечь государственную границу, было 12. Они входили в состав двух диверсионных отрядов, состоявших из пяти и семи боевиков соответственно.

Получив "на орехи", оккупанты вернулись в Россию. Среди них были как раненые, так и убитые.

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