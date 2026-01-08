Запорожье выходит из блэкаута: как изменилась ситуация за ночь после российской атаки

Вечером 7 января россияне атаковали Запорожье, после чего город пережил полный блэкаут. Уже на утро были сообщения о стабилизации ситуации, но последствия удара все-таки ощутимы до сих пор.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что по состоянию на 10 утра 8 января продолжается очередная дроновая атака на город. Некоторые беспилотники пролетают мимо и летят в Днепропетровскую область.

Как начиналась атака на город?

Первые взрывы в Запорожье прогремели после 18 часов, когда враг атаковал дроном "Молния" двухэтажный торговый центр на центральном проспекте, в историческом центре города. На втором этаже был магазин одежды. К счастью, он не работал, поэтому пострадали только крыша и товар, а не люди.

На первом этаже было АТБ, в котором находилось много людей. Здесь, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Но самое страшное, что буквально в 100 метрах оттуда, через проспект, есть парк с детскими развлечениями, где всегда многолюдно.

После этого взрыва полторы сотни родителей с детьми, которые были в парке, очень перепугались, были испуганные дети. Очевидцы говорят, что там стоял страшный крик,

– рассказал корреспондент.

Какая ситуация в Запорожье 8 января?

Оккупанты принялись совершать налеты дронов "Молния" в Запорожской области для того, чтобы испугать людей. Это очередные подтверждения тактики врага. А уже после 22 часов, когда россияне атаковали Днепропетровскую область, полностью исчез свет и в Запорожье.

Обратите внимание! Вечером 7 января после ударов России остановились все ТЭЦ в Днепропетровской области. У людей исчезли свет, вода, тепло, связь и интернет. Остановилось метро, горожан выводили по тоннелям. Света не было даже в больницах. Впоследствии стало известно, что такая ситуация также в Запорожье и Кривом Роге.

"Я выглянул в окно и увидел, что светофоры работали, но света не было. Соответственно, далее возникли проблемы с поставкой воды, тепла, однако все очень быстро запитали генераторами. Инфраструктура начала восстанавливаться", – добавил корреспондент из Запорожья.

В городе открылись более 100 Пунктов несокрушимости. В них люди могли зарядить свои гаджеты, согреться. В общем энергоснабжение восстанавливали примерно до 3 часов ночи.

По состоянию на утро 8 января в городе есть электричество, тепло, вода. Но работы по восстановлению до сих пор продолжаются. В Облэнерго попросили экономно расходовать электроэнергию, поскольку последствия все-таки ощутимы. Несмотря на это, ситуация нормализуется, Запорожье возвращается к нормальной жизни.

Что известно о блэкауте в Запорожье?