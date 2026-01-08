Запоріжжя виходить із блекауту: як змінилася ситуація за ніч після російської атаки

Ввечері 7 січня росіяни атакували Запоріжжя, після чого місто пережило повний блекаут. Уже на ранок були повідомлення про стабілізацію ситуації, але наслідки удару все-таки відчутні досі.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що станом на 10 ранку 8 січня триває чергова дронова атака на місто. Деякі безпілотники пролітають повз і летять на Дніпропетровщину.

Як починалася атака на місто?

Перші вибухи у Запоріжжі пролунали після 18 години, коли ворог атакував дроном "Молнія" двоповерховий торговий центр на центральному проспекті, в історичному центрі міста. На другому поверсі був магазин одягу. На щастя, він не працював, тому постраждав лише дах і товар, а не люди.

На першому поверсі було АТБ, в якому перебувало багато людей. Тут, на жаль, не обійшлося без постраждалих. Але найстрашніше, що буквально за 100 метрів звідти, через проспект, є парк з дитячими розвагами, де завжди багатолюдно.

Після цього вибуху півтори сотні батьків з дітьми, які були в парку, дуже перелякалися, були злякані діти. Очевидці кажуть, що там стояв страшний лемент,

– розповів кореспондент.

Яка ситуація у Запоріжжі 8 січня?

Окупанти взялися робити нальоти дронів "Молнія" на Запоріжжі для того, щоб перелякати людей. Це чергові підтвердження тактики ворога. А вже після 22 години, коли росіяни атакували Дніпропетровщину, повністю зникло світло і в Запоріжжі.

Зверніть увагу! Ввечері 7 січня після ударів Росії зупинилися всі ТЕЦ на Дніпропетровщині. У людей зникло світло, вода, тепло, зв'язок та інтернет. Зупинилося метро, містян виводили тунелями. Світла не було навіть у лікарнях. Згодом стало відомо, що така ситуація також у Запоріжжі та Кривому Розі.

"Я визирнув у вікно й побачив, що світлофори працювали, але світла не було. Відповідно далі виникли проблеми постачанням води, тепла, однак все дуже швидко заживили генераторами. Інфраструктура почала відновлюватися", – додав кореспондент із Запоріжжя.

У місто відкрилися понад 100 пунктів незламності. У них люди могли зарядити свої гаджети, зігрітися. Загалом енергопостачання відновлювали приблизно до 3 години ночі.

Станом на ранок 8 січня у місті є електрика, тепло, вода. Але роботи з відновленням досі тривають. В Обленерго попросили економно витрачати електроенергію, оскільки наслідки все-таки відчутні. Попри це, ситуація нормалізується, Запоріжжя повертається до нормального життя.

