Враг атаковал Запорожский район беспилотниками: без электричества более 1700 абонентов
- Российская армия вечером 26 октября нанесла не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району, оставив более 1 700 абонентов без электроэнергии.
- Также были повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки, но пострадавших нет.
Российская армия вечером 26 октября нанесла не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району. Вследствие этого там возникла проблема с электроэнергией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Что известно об атаке врага по Запорожскому району 26 октября?
По данным Ивана Федорова, в результате вражеского обстрела в Запорожском районе без электроснабжения остались более 1 700 абонентов.
Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью,
– подчеркнул начальник ОВА.
Также были повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки.
Последствия российской атаки по Запорожскому району / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Будут ли отключения света в Украине 27 октября?
По данным Укрэнерго, в понедельник, 27 октября, в отдельных регионах Украины введут меры ограничения потребления электроэнергии. Так, в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
В то же время никаких ограничений для бытовых потребителей пока не прогнозируют. В компании предупредили, что объем применения ограничений может измениться в зависимости от ситуации в регионах.
Интересно, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российские удары по энергетике Украины направлены на социально незащищенные слои населения. Таким образом диктатор Владимир Путин хочет добиться недовольства внутри нашей страны и дальнейшей дестабилизации ситуации.