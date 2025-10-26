Укр Рус
Враг атаковал Запорожский район беспилотниками: без электричества более 1700 абонентов
26 октября, 22:23
Враг атаковал Запорожский район беспилотниками: без электричества более 1700 абонентов

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Российская армия вечером 26 октября нанесла не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району, оставив более 1 700 абонентов без электроэнергии.
  • Также были повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки, но пострадавших нет.

Российская армия вечером 26 октября нанесла не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району. Вследствие этого там возникла проблема с электроэнергией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Что известно об атаке врага по Запорожскому району 26 октября?

По данным Ивана Федорова, в результате вражеского обстрела в Запорожском районе без электроснабжения остались более 1 700 абонентов.

Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью, 
– подчеркнул начальник ОВА.

Также были повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки.

Последствия российской атаки по Запорожскому району / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Будут ли отключения света в Украине 27 октября?

  • По данным Укрэнерго, в понедельник, 27 октября, в отдельных регионах Украины введут меры ограничения потребления электроэнергии. Так, в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

  • В то же время никаких ограничений для бытовых потребителей пока не прогнозируют. В компании предупредили, что объем применения ограничений может измениться в зависимости от ситуации в регионах.

  • Интересно, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российские удары по энергетике Украины направлены на социально незащищенные слои населения. Таким образом диктатор Владимир Путин хочет добиться недовольства внутри нашей страны и дальнейшей дестабилизации ситуации.