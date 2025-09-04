Партизаны фиксируют перемещение колонн техники оккупационных подразделений в Луганске. Часть отводят в тыл для ремонта, а уцелевшую – перебрасывают на одно из активных направлений фронта.

Об этом в четверг, 4 сентября, сообщило военное партизанское движение "Атеш", передает 24 Канал. Речь идет о Запорожье.

Смотрите также Россия оккупировала два села на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о перемещении техники на Запорожье?

По подтвержденной информации "Атеш", в течение последнего месяца оккупанты активно вывозят из оккупированного региона технику. Речь идет об усилении более приоритетных направлений, в частности Запорожья.

Этот процесс сопровождается постоянными проверками, и оказывается, что значительная часть транспорта не способна ехать своим ходом,

– говорится в сообщении партизан.

Поэтому периодически военные грузовики останавливаются просто вдоль дороги из-за неисправностей.

Обратите внимание! Всю собранную информацию о перемещении оккупантов и местах стоянки техники "Атеш" оперативно передает Силам обороны Украины. "Мы призываем жителей Луганска присоединяться к нашему движению", – пишут партизаны.

Ситуация в Запорожье: последние новости