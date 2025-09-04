Партизани в фіксують переміщення колон техніки окупаційних підрозділів у Луганську. Частину відводять у тил для ремонту, а вцілілу – перекидають на один із активних напрямків фронту.

Про це у четвер, 4 вересня, повідомив військовий партизанський рух "Атеш", передає 24 Канал. Йдеться про Запоріжжя.

Що відомо про переміщення техніки на Запоріжжя?

За підтвердженою інформацією "Атеш", протягом останнього місяця окупанти активно вивозять з окупованого регіону техніку. Йдеться про посилення більш пріоритетних напрямків, зокрема Запоріжжя.

Цей процес супроводжується постійними перевірками, і виявляється, що значна частина транспорту не здатна їхати своїм ходом,

– йдеться в повідомленні партизан.

Тож періодично військові вантажівки зупиняються просто вздовж дороги через несправності.

Зверніть увагу! Усю зібрану інформацію про переміщення окупантів і місця стоянки техніки "Атеш" оперативно передає Силам оборони України. "Ми закликаємо жителів Луганська приєднуватися до нашого руху", – пишуть партизани.

