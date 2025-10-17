Украинские силы успешно вытесняют оккупантов из Запорожской области, –Сырский
Украинские силы продолжат освобождать оккупированные территории в Сумской области и демонстрируют успехи в продвижении и восстановлении контроля над населенными пунктами в Запорожской области.
Украинские силы остановили весенне-летнее наступление России и продолжают активно разрушать и другие их планы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет 24 Канал.
Что известно о ситуации на фронте?
По словам главнокомандующего ВСУ ситуация на поле боя остается сложной, однако российские войска не могут достичь значительных стратегических успехов.
В сентябре оккупанты потеряли 29 тысяч личного состава, еще уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику. С начала 2025 года взято в плен 2060 российских военнослужащих.
Планы Кремля захватить критически важные населенные пункты в очередной раз потерпели поражение, поэтому руководство российской армии каждый раз откладывает сроки выполнения задач.
В то же время украинцы продолжают уничтожать планы врага, применяя асимметричную тактику для уменьшения преимущества оккупантов в количестве личного состава и вооружения.
Сейчас украинские силы вытесняют захватчиков из Сумской и Донецкой областей и имеют немалые достижения в восстановлении контроля над населенными пунктами в Запорожской области.
Какой план россиян на осень?
По словам военного эксперта Романа Свитана, в течение двух месяцев от врага стоит ожидать интенсивных боестолкновений. Ведь за время оперативной паузы оккупанты накопили силы, технику, в частности топливо.
Сейчас вторая волна техники, личного состава вышла на линию боевого соприкосновения. Мы пытаемся "отминусовать" те колонны, которые движутся, идут десятки машин, а не одна или две. Наша артиллерия сдерживает их, а FPV-дроны пробираются в тыл еще до подхода,
– рассказывает Свитан.
Россияне стремятся усилить давление на украинские позиции и отодвинуть их по линии от Запорожской области до Славянска Донецкой области. Эксперт отметил наличие проблем на юго-восточном Славянском направлении фронта. И добавил, что вражеские ДРГ уже пытаются пройти в Константиновку и обойти Покровск.
Россияне пытаются протиснуться с юго-востока на северо-запад, чтобы окружить Орехов и двигаться в сторону Днепра. Именно это направление является крайне опасным, ведь если противнику удастся обойти Орехов с севера, он может приблизиться к Запорожью.
О каких успешных операциях украинских сил нам известно?
По словам Президента Украины Владимира Зеленского украинские войска достигли успехов на Запорожском направлении – в частности, продвинулись более чем на три километра в районе Орехова.
Известно, что подразделения 24-го отдельного штурмового батальона Айдар вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка восстановили контроль над населенным пунктом Малые Щербаки, что в Запорожской области.
Украинские силы 16 октября отбили 13 атак на Купянском направлении, 4 атаки на Славянском, 23 на Константиновском направлении и остановили 55 штурмовых и наступательных действий на Покровском направлении.
ВСУ сдержали атаку врага и на Александровском направлении, отразив 33 атаки.
Украинские войска успешно удерживают позиции в направлении Великого Бурлука Харьковской области и по геолокационным данным продвигаются вперед. Вечером 15 октября стало известно о продвижении украинцев и в Донецкой области – вблизи сел Новое Шахово и Кучеров Яр, что у Доброполья.