Українські сили продовжуть звільняти окуповані території на Сумщині та демонструють успіхи у просуванні та відновленні контролю над населеними пунктами в Запорізькій області.

Українські сили зупинили весняно-літній наступ Росії та продовжують активно руйнувати й інші їхні плани. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише 24 Канал.

Що відомо про ситуацію на фронті?

За словами головнокомандувача ЗСУ ситуація на полі бою залишається складною, однак російські війська не можуть досягти значних стратегічних успіхів.

У вересні окупанти втратили 29 тисяч особового складу, ще знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку. З початку 2025 року взято в полон 2060 російських військовослужбовців.

Плани Кремля захопити критично важливі населені пункти вкотре зазнали поразки, тож керівництво російської армії щоразу відтерміновує строки виконання завдань.

Водночас українці продовжують нищити плани ворога, застосовуючи асиметричну тактику для зменшення переваги окупантів у кількості особового складу та озброєння.

Наразі українські сили витісняють загарбників із Сумської та Донецької областей та мають чималі здобутки у відновленні контролю над населеними пунктами в Запорізькій області.

Який план росіян на осінь?

За словами військового експерта Романа Світана, впродовж двох місяців від ворога варто очікувати інтенсивних боєзіткнень. Адже за час оперативної паузи окупанти накопичили сили, техніку, зокрема пальне.

Зараз друга хвиля техніки, особового складу вийшла на лінію бойового зіткнення. Ми намагаємося "відмінусувати" ті колони, які рухаються, йдуть десятки машин, а не одна чи дві. Наша артилерія стримує їх, а FPV-дрони пробираються у тил ще до підходу,

– розповідає Світан.

Росіяни прагнуть посилити тиск на українські позиції та відсунути їх по лінії від Запорізької області до Слов'янська Донецької області. Експерт наголосив на наявність проблем на південно-східному Слов'янському напрямку фронту. Та додав, що ворожі ДРГ вже намагаються пройти в Костянтинівку й обійти Покровськ.

Росіяни намагаються протиснутись з південного сходу на північний захід, щоб оточити Оріхів і рухатися в бік Дніпра. Саме цей напрямок є вкрай небезпеченим, адже якщо противнику вдасться обійти Оріхів із півночі, він може наблизитися до Запоріжжя.

Про які успішні операції українських сил нам відомо?