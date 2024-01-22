Загадочное убийство прохожей в Запорожье: какие версии рассматривает полиция

Вчера, 21 января, в одном из местных скверов Запорожья мужчина убил прохожую женщину, а по прибытии правоохранителей совершил самоубийство. СМИ узнали, что могло стать причиной смертельного инцидента.

Как рассказали свидетели, мужчина примерно 50 лет дважды выстрелил в женщину, а затем продолжал сидеть на скамейке до прибытия полиции.

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Что стало причиной убийства

В целом правоохранители рассматривают две версии жуткого преступления. Согласно первой, мужчина не был знаком со своей жертвой. Так, родственники погибшей не смогли опознать злоумышленника по фото. Поэтому вероятно, что убийство было спонтанным. Мужчина "внезапно" решил убить прохожую, то есть он этого не планировал.

Согласно второй версии, женщина и мужчина знали друг друга, и убийство произошло из-за конфликта между ними.

Полиции удалось идентифицировать личность женщины. Она оказалась местной жительницей. Личность мужчины еще устанавливают.

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