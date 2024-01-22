Загадкове вбивство перехожої у Запоріжжі: які версії розглядає поліція

Вчора, 21 січня, в одному з місцевих скверів Запоріжжя чоловік вбив перехожу жінку, а після прибуття правоохоронців вчинив самогубство. ЗМІ дізналися, що могло стати причиною смертельного інциденту.

Як розповіли свідки, чоловік приблизно 50 років двічі вистрілив у жінку, а потім продовжував сидіти на лавці до прибуття поліції.

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Що стало причиною вбивства

Загалом правоохоронці розглядають дві версії моторошного злочину. Відповідно до першої, чоловік не був знайомий зі своєю жертвою. Так, родичі загиблої не змогли впізнати зловмисника за фото. Тому, ймовірно, що вбивство було спонтанним. Чоловік "раптово" вирішив вбити перехожу, тобто він цього не планував.

Згідно із другою версією, жінка і чоловік знали один одного, і вбивство сталося через конфлікт між ними.

Наразі поліції вдалося ідентифікувати особу жінки. Вона виявилася місцевою жителькою. Особу чоловіка ще встановлюють.

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