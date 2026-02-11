Зеленский ответил, при каком условии можно будет закончить войну к лету

Возможность окончания боевых действий на территории Украины зависит не только от Киева. Также на это прежде всего влияют США и Россия.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский об окончании войны?

Президент Украины подчеркнул, что вопрос завершения войны зависит не только от Украины. На этот процесс влияют и Соединенные Штаты, которые должны давить на Россию, поскольку иного выхода, по его мнению, пока нет.

Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета. потому что поэтапность этого процесса зависит от гарантий безопасности,

– заявил он.