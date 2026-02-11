Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что европейские партнеры неоднократно рассказывали о гарантиях безопасности. Но в основном это были разговоры без каких-то конкретных действий. Фактически никто ничего не говорит.

В чем проблема с гарантиями безопасности от Европы?

По словам Джигуна, в Европе нет консенсуса относительно того, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Но самое главное – готовы ли они их вводить, если Россия будет все отвергать. А с высокой вероятностью Кремль будет это делать.

Мы не видели, что европейский трек гарантий безопасности трансформировался во что-то прикладное. Есть громкие заявления, но цифр нет. Очень хотелось бы, чтобы здесь было что-то конкретное,

– сказал Джигун.

По его мнению, Европа могла бы организовать мониторинговую миссию на территории Украины или же оперативно отвечать вместе с украинскими войсками на различные российские провокации. Но пока конкретики нет.

Гарантии безопасности для Украины