Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что европейские партнеры неоднократно рассказывали о гарантиях безопасности. Но в основном это были разговоры без каких-то конкретных действий. Фактически никто ничего не говорит.
В чем проблема с гарантиями безопасности от Европы?
По словам Джигуна, в Европе нет консенсуса относительно того, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Но самое главное – готовы ли они их вводить, если Россия будет все отвергать. А с высокой вероятностью Кремль будет это делать.
Мы не видели, что европейский трек гарантий безопасности трансформировался во что-то прикладное. Есть громкие заявления, но цифр нет. Очень хотелось бы, чтобы здесь было что-то конкретное,
– сказал Джигун.
По его мнению, Европа могла бы организовать мониторинговую миссию на территории Украины или же оперативно отвечать вместе с украинскими войсками на различные российские провокации. Но пока конкретики нет.
Гарантии безопасности для Украины
- Переговорный процесс между Украиной и Россией продолжается при посредничестве Соединенных Штатов. В течение 4 – 5 февраля состоялась встреча трех делегаций в Абу-Даби. Там не удалось договориться по территориальным вопросам и Запорожской АЭС. Россия до сих пор требует, чтобы Украина вывела войска со своей территории на Донбассе. Наше государство, понятно, не собирается сдавать территории.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что документы по гарантиям безопасности уже готовы. По его словам, одним из пунктов гарантий безопасности должно быть членство Украины в ЕС. Наше государство требует, чтобы была четкая дата вступления. Среди предложений – 1 января 2027 года. Однако в той же Германии рассказывают, что это невозможно. И допускают только "медленное вступление".
- Судя по всему, международные партнеры до сих пор обсуждают гарантии безопасности. По данным СМИ, недавно Финляндия просила у США не использовать формулировку "аналогичные статье 5 НАТО" относительно гарантий безопасности для Украины. На этом фоне СМИ сообщают, что наше государство готовит собственные "гарантии безопасности". Основная опора – украинская армия и ВПК.