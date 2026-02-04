Об этом пишут авторы издания Politico.

Смотрите также Членство в ЕС – один из пунктов: Зеленский объяснил, что должны предусматривать гарантии безопасности

Что станет основой безопасности Украины после установления мира?

В прошлом году президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев стать "стальным дикобразом", непригодным для посягательств врага. Реализация этого состояния означает постоянную мощную армию, инвестиции в высокотехнологичные дроны и ракеты и активное развитие собственного оборонного производства.

Руководительница миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук убеждена, что сейчас украинцы имеют четкое понимание относительно собственной безопасности, основу которой составляют Вооруженные силы Украины и оборонная промышленность.

Во время мирных переговоров Украина настаивает на сохранении армии численностью до 800 тысяч в мирное время. Впрочем, прежде всего Киев должен сформировать крепкий оборонный сектор, обновить систему закупок и реформировать рекрутинг.

Наша цель – трансформировать систему: провести военную реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию и сформировать новую культуру лидерства и доверия, чтобы те, кто показывает реальные результаты, получали вознаграждение и возможности для развития,

– заявил министр обороны.

Такими же важными пунктами являются улучшение и осовременивание технологий изготовления беспилотников, наращивание отечественного производства ракет и перевооружение войска. Говорится о танках, артиллерии и авиации. Напомним, Украина и Швеция уже достигли соглашения о потенциальной поставке 120 – 150 истребителей Saab JAS-39E Gripen серии E для украинских Воздушных сил.

Отдельный акцент делается на дронах, которые, по имеющимся данным, наносят значительные потери для России – около 35 тысяч ликвидированных россиян ежемесячно. В 2025 году Минобороны заказало 4,5 миллиона FPV-дронов и потратило на них более 110 миллиардов гривен – сумма втрое больше, чем в прошлом году.

В то же время украинские производители работают над созданием собственных мощных ракет. Несмотря на отсутствие реализации громких обещаний некоторых производителей ракет Flamingo FP-5, отдельные образцы уже имели возможность показать себя в работе и нанести сокрушительные удары по российским целям.

Также Украина обладает и другими типами крылатых ракет и дальнобойных беспилотников, способных поражать объекты врага вглубь России. В то же время Киев вместе с Британией работает над созданием тактической баллистической ракеты с дальностью до 500 километров и боевой частью массой 200 килограммов.

Кроме того, Киев имеет целью привлечь миллиардные объемы помощи от партнеров для формирования армии, чтобы не позволить России напасть снова. Предполагается, что европейские инструменты вроде программы SAFE (кредиты на оружие) открыты для украинских производителей, а также упоминается перспектива большого кредитного пакета, значительную часть которого планируют направить на оборону.

Отдельно стороны обсуждают юридически обязывающие соглашения с США и европейскими государствами и потенциальное присутствие "коалиции желающих", но в Киеве эти механизмы скорее видят как дополнение, а не замену собственной силы.

Почему Киев не доверяет гарантиям безопасности США и ЕС?

После изменения риторики Трампа относительно членства Украины в НАТО, Киев с осторожностью относится к гарантиям, которые предлагает США. Поскольку они точно будут значительно слабее стандартных гарантий Альянса. Киев относится к таким соглашениям осторожно, вспоминая 1994 год, когда после отказа от ядерного оружия обещания США и Великобритании оказались лишь словами.

Генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Киев 3 февраля заверил, что после достижения соглашения некоторые европейские союзники разместят войска в Украине, а США выступят в роли предохранителя, добавляя, что эти гарантии являются "надежными".

Впрочем позиция Москвы остается такой же максималистской и неизменной – Кремль выступает против любых гарантий безопасности для Украины.

Не надежные обещания и резкие и непредсказуемые политические шаги Трампа, вызывают у Киева серьезные сомнения относительно действенности гарантий безопасности.

Пошел бы Трамп на войну с Россией ради Украины? Абсолютно нет. Ввел бы Трамп санкции против России за нарушение любого режима прекращения огня? Очень маловероятно,

– написал аналитик по вопросам России и Украины Тимоти Эш.

Как будет действовать Европа и США в случае нарушения Россией мира?