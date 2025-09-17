Вопрос завершения войны России против Украины остается одной из ключевых тем в мире. Все чаще появляются прогнозы, что боевые действия могут остановиться до конца 2025 года. В то же время существует ряд факторов, которые ставят под сомнение такие оптимистичные предположения.

Хотя реализация такого сценария вполне возможна, но при определенных условиях, в частности политических. Эксперты для 24 Канала проанализировали, что реально может заставить Владимира Путина к миру и есть ли сейчас предпосылки для быстрого завершения войны.

Возможно ли завершение войны в Украине в ближайшее время

На днях член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война постепенного приближается к завершению, ведь уже заметны определенные политические изменения. По его словам, в парламенте начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах.

Мол, сейчас нет полной консолидации зала даже по вопросам безопасности, обороны и обороноспособности страны, как было в начале полномасштабного вторжения. В частности, Верховная Рада не смогла принять законопроект, который был определен как евроинтеграционный и входил в перечень обязательств Украины в рамках финансовой программы ЕС Ukraine Facility.

Ukraine Facility – программа ЕС на 2024 – 2027 годы, предусматривающая 50 миллиардов евро для бюджета Украины, инвестиций и восстановления страны.

Однако секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что не видит маяков, которые бы показывали, что война скоро закончится.

Если элементарно посмотреть на бюджет страны на 2026 год, который подало правительство, то с 4,5 триллиона общего бюджета – 2,5 триллиона пойдет на оборону. Это точно не бюджет мирного времени. Это даже больше бюджета на 2025 год,

– сказал Костенко.

Государство составляет свой бюджет с учетом, что в следующем году в стране будут продолжаться боевые действия. Основной приоритет – оборона. Конечно, есть большой дефицит, но власть будет пытаться привлекать средства от партнеров.

"Я бы не сказал, что сейчас происходят какие-то процессы, или кто-то не хочет голосовать, потому что будет мир", – подчеркнул секретарь оборонного комитета парламента.

Он также объяснил, что Ukraine Facility – это очень важная инициатива, но есть решения, которые он сам иногда не поддерживает. Например, эта программа поднимает вопрос новых законопроектов о жилищной политике, что лишает всех военнослужащих права на получение жилья.

Военнослужащие воюют на фронте, защищают страну, и соответственно по закону имеют право на получение жилья. А некоторые из них уже получили жилье и живут в нем давно,

– отметил Костенко.

По его словам, в Ukraine Facility партнеры требуют, чтобы власть забрала это жилье у военнослужащих и не давала нового. Поэтому, по мнению народного депутата, есть нормы, которые приемлемы, а есть – преступные, особенно во время войны.

О предпосылках для быстрого завершения войны: смотрите видео

Что может заставить Путина к миру

Офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" считает, что россияне будут продолжать наступать до тех пор, пока Силы обороны не сделают их потери большими, чем они могут терпеть. Например, сейчас врагу не очень важно количество потерь, потому что у него постоянно есть прирост территории.

Как только этот прирост потерь сохранится, а новые территории россияне перестанут захватывать, то это может стать одним из условий не продвижения дальше, потому что нет никакого результата,

– отметил офицер разведки.

Когда мы сможем их остановить на каком-то рубеже и больше не дать продвигаться, это может быть одним из шансов на какие-то переговоры или что-либо другое. Однако для этого украинское войско нужно максимально обеспечить оружием, техникой и людьми. Силам обороны сейчас особенно не хватает людей-профессионалов своего дела.

О реальных факторах сдерживания Путина: смотрите видео

К чему на самом деле привела политика Трампа

Политолог Алексей Буряченко считает, что Трамп уже понял, что не может завершить российско-украинскую войну, несмотря на многочисленные обещания, и тем более повлиять на политику Путина.

Одной из ошибок президента США было то, что он не придал войне в Украине должного значения. Вероятно, Трамп рассчитывал, что благодаря бизнес-отношениям с Путиным сможет легко договориться о завершении войны. Однако даже не углублялся в специфику конфликта.

Политика Трампа, которая ориентировалась на принуждение не страны-агрессора, а именно Украины и налаживании тесных контактов с Кремлем и оттягивании его от Китая – полностью провалилась. Ведь за более чем полгода Путин не пошел ни на какие условия или ультиматумы Трампа,

– сказал политолог.

Более того, встреча американского президента с Путиным 15 августа на Аляске окончательно его легитимизировала. Поэтому политику США в отношении России точно нужно менять. Впрочем, есть много сомнений, готов ли Белый дом на такой кардинальный шаг, чтобы через силу начать достигать успехов.

Обратите внимание! Экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предположил, что встреча на Аляске и визит в Китай добавили Путину уверенности.

Кстати, когда Трамп конструктивно сформулировал ультиматумы в отношении России, например, предложил ввести 100% санкции, тогда и Путин повел себя соответственно, в частности согласился на личную встречу. Однако сейчас диктатор чувствует себя спокойно и уже эскалирует не только в отношении Украины, а стран НАТО и Евросоюза.

По мнению Буряченко, сейчас речь не идет о совместном и синхронизированном давлении на Россию со стороны коллективного Запада. В то же время США пытаются подтолкнуть Европу к торговой войне с Индией и Китаем.

К слову, Дональд Трамп поставил ультиматум европейским странам, чтобы они прекратить закупку российской нефти, мол, тогда США смогут ввести дополнительные санкции против России.

О провале Трампа в отношении Путина и завершении войны: смотрите видео

