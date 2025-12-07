Другой вариант не подойдет никому, – Буданов о неизбежных изменениях для Украины
- Кирилл Буданов заявил, что Украина или станет частью "нового мира", или создаст его, поскольку другие варианты не подходят.
- Глава ГУР отметил, что надеется на приближение мира в Украине, как это утверждают некоторые политики.
Кирилл Буданов уточнил свою фразу "старый мир разрушен". По его мнению, Украина либо станет частью "нового мира", либо создаст его.
Так ответил начальник Главного управления разведки МО Украины для "Новости.LIVE", передает 24 Канал.
Что прогнозирует Буданов?
Руководитель ГУР Кирилл Буданов уточнил свою мысль о том, что "старый мир разрушен". По его словам, Украина имеет два пути, а другие – не подойдут.
Украина или станет частью нового, или создаст новое, другой вариант не подойдет никому,
– подчеркнул глава разведки.
Буданов также прокомментировал слова политиков, которые в последнее время утверждают, что мир в Украине якобы стал как никогда близким. Начальник разведки ответил коротко, что надеется на это.
Недавние заявления о мире в Украине
Американский спецпредставитель Кит Келлог заявил, что две проблемы тормозят заключение мира. Речь идет о территориальных вопросах и контроль над Запорожской АЭС.
Украина может обеспечить защиту для европейцев. Такое мнение высказал политолог Тарас Завгородний 24 Каналу. Он считает, что чем больше США будут давить на Европу, тем больше европейцы будут ценить Украину.
6 декабря Владимир Зеленский имел двухчасовой разговор с советниками Дональда Трампа. По данным западных СМИ, переговоры были сложными.