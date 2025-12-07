Інший варіант не підійде нікому, – Буданов про неминучі зміни для України
- Кирило Буданов заявив, що Україна або стане частиною "нового світу", або створить його, оскільки інші варіанти не підходять.
- Очільник ГУР зазначив, що сподівається на наближення миру в Україні, як це стверджують деякі політики.
Кирило Буданов уточнив свою фразу "старий світ зруйнований". На його думку, Україна або стане частиною "нового світу", або створить його.
Так відповів начальник Головного управління розвідки МО України для "Новини.LIVE", передає 24 Канал.
Що прогнозує Буданов?
Україна або стане частиною нового, або створить нове, інший варіант не підійде нікому,
– наголосив очільник розвідки.
Буданов також прокоментував слова політиків, які останнім часом стверджують, що мир в Україні нібито став як ніколи близьким. Начальник розвідки відповів коротко, що сподівається на це.
Нещодавні заяви щодо миру в Україні
Американський спецпредставник Кіт Келлог заявив, що дві проблеми гальмують укладання миру. Йдеться про територіальні питання та контроль над Запорізькою АЕС.
Україна може забезпечити захист для європейців. Таку думку висловив політолог Тарас Завгородній 24 Каналу. Він вважає, що чим більше США тиснутимуть на Європу, тим більше європейці будуть цінувати Україну.
6 грудня Володимир Зеленський мав двогодинну розмову з радниками Дональда Трампа. За даними західних ЗМІ, перемовини були складними.