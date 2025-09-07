Уже 3,5 года Украина сопротивляется российской агрессии. Владимир Зеленский неоднократно признавал, что сейчас у нас нет сил, чтобы вернуть оккупированные территории.

В 2023 и 2024 годах президент подчеркивал, что стремится к реальной победе для Украины. Один из ее важнейших составляющих – невозможность повторения агрессии. Подобное мнение глава государства высказал и в нынешнем интервью для ABC News.

Что для Зеленского означает победа в войне?

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно не просто завершить войну, но и не допустить ее повторения через шесть месяцев, год или два.

На вопрос, как для него выглядит победа, политик ответил: "Выживание Украины".

Президент объяснил, что цель Путина остается неизменной. Он стремится полностью оккупировать Украину. Такой вид имеет победа для российского диктатора.

Владимир Зеленский подчеркнул, что пока главе Кремля не удается достичь своей цели – захватить всю Украину – победа остается на нашей стороне.

Для нас выжить – это и есть победа. Потому что мы выживаем со своей идентичностью, со своим государством, со своей независимостью,

– подчеркнул глава государства.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?