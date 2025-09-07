Вже 3,5 роки Україна чинить опір російській агресії. Володимир Зеленський неодноразово визнавав, що наразі у нас немає сил, аби повернути окуповані території.

У 2023 та 2024 роках президент підкреслював, що прагне реальної перемоги для України. Один з її найважливіших складових – неможливість повторення агресії. Подібну думку очільник держави висловив і в цьогорічному інтерв'ю для ABC News.

Що для Зеленського означає перемога у війні?

Володимир Зеленський підкреслив, що важливо не просто завершити війну, але й не допустити її повторення через шість місяців, рік чи два.

На запитання, який вигляд для нього має перемога, політик відповів: "Виживання України".

Президент пояснив, що мета Путіна залишається незмінною. Він прагне повністю окупувати Україну. Такий вигляд має перемога для російського диктатора.

Володимир Зеленський підкреслив, що поки очільнику Кремля не вдається досягти своєї цілі – захопити усю Україну – перемога залишається на нашому боці.

Для нас вижити – це і є перемога. Бо ми виживаємо зі своєю ідентичністю, зі своєю державою, зі своєю незалежністю,

– наголосив глава держави.

Що відомо про гарантії безпеки для України?