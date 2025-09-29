Ночью 29 сентября в Брянской области раздавались громкие взрывы. В Генштабе раскрыли их причину.

Оказалось, Силы обороны ударили четырьмя ракетами по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь". Снаряды преодолели более 240 километров, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Что известно об ударе по заводу "Электродеталь"?

На территории объекта зафиксировали взрывы и пожар. Результаты поражения пока уточняются.

Известно, что "Электродеталь" производит различные электрические соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

Что известно о других поражениях на территории России?