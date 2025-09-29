ВСУ запустили 4 ракеты по заводу "Электродеталь" в России, – Генштаб
- ВСУ ударили по заводу "Электродеталь" в Брянской области, вызвав взрывы и пожар.
- Это предприятие производит продукцию для военных.
Ночью 29 сентября в Брянской области раздавались громкие взрывы. В Генштабе раскрыли их причину.
Оказалось, Силы обороны ударили четырьмя ракетами по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь". Снаряды преодолели более 240 километров, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Что известно об ударе по заводу "Электродеталь"?
На территории объекта зафиксировали взрывы и пожар. Результаты поражения пока уточняются.
Известно, что "Электродеталь" производит различные электрические соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.
Что известно о других поражениях на территории России?
- 28 сентября дроны атаковали ТЭЦ в Белгороде. В нескольких районах города и окрестных населенных пунктах исчезли свет и вода.
- В ночь на 27 сентября дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской Республике России. Станция расположена в 1 тысяче километров от Украины. Попадание произошло в насосную станцию №1, где возник пожар. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.
- Ночью 26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Предварительно, поражена установка первичной переработки нефти.