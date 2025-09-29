Уночі 29 вересня у Брянській області лунали гучні вибухи. У Генштабі розкрили їх причину.

Виявилося, Сили оборони вдарили чотирма ракетами по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь". Снаряди подолали понад 240 кілометрів, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Криза лише посилюється: "просіла" одна з ключових галузей Росії

Що відомо про удар по заводу "Електродеталь"?

У ВМС уточнили, що по заводу ударили ракетами "Нептун".

На території об'єкта зафіксували вибухи та пожежу. Результати ураження наразі уточнюються.

Відомо, що "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

Що відомо про інші ураження на території Росії?