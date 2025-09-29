ЗСУ запустили 4 ракети "Нептун" по заводу "Електродеталь" у Росії, – Генштаб
- ЗСУ вдарили по заводу "Електродеталь" у Брянській області, викликавши вибухи та пожежу.
- Це підприємство виготовляє продукцію для військових.
Уночі 29 вересня у Брянській області лунали гучні вибухи. У Генштабі розкрили їх причину.
Виявилося, Сили оборони вдарили чотирма ракетами по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь". Снаряди подолали понад 240 кілометрів, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Що відомо про удар по заводу "Електродеталь"?
У ВМС уточнили, що по заводу ударили ракетами "Нептун".
На території об'єкта зафіксували вибухи та пожежу. Результати ураження наразі уточнюються.
Відомо, що "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.
Що відомо про інші ураження на території Росії?
- 28 вересня дрони атакували ТЕЦ у Бєлгороді. У декількох районах міста і навколишніх населених пунктах зникли світло і вода.
- У ніч проти 27 вересня дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії. Станція розташована за 1 тисячу кілометрів від України. Влучання сталося в насосну станцію №1, де виникла пожежа. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.
- Уночі 26 вересня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Попередньо, уражено установку первинної переробки нафти.