Завтра может повториться: Садовый объяснил причину четвертого прорыва на водопроводе во Львове

Во Львове частично нет воды трое суток из-за аварии на магистральном водопроводе в районе села Домажир. По словам городского головы, все аварийные работы завершены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.

Смотрите также Россия целится по критической инфраструктуре: может ли не быть воды из-за обстрелов

Что городской голова говорит об аварии на водопроводе?

По словам Садового, аварийную трубу уже заменили, установили новую и проверили. С 10:30 26 октября начали постепенно запускать воду. Система наполняется не сразу, а шаг за шагом, чтобы не было гидроударов и чтобы вода была чистой.

Это труба 1901 года, тогда положили этот водопровод. Есть соответствующая трещина. Гарантировать, что завтра снова такого не будет – невозможно,

– сказал Садовый об аварии.

Он подчеркнул, что водопровод давно надо было менять.

Мэр Львова рассказал об аварии: смотрите видео

По словам городского головы, сеть большая, более 30 километров, поэтому вода будет возвращаться постепенно, в течение 11–12 часов (если не будет новых прорывов).

Специалисты "Львовводоканала" следят за давлением и состоянием системы круглосуточно, чтобы вода появилась во всех районах без проблем.

Что известно об аварии?