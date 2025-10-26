Завтра может повториться: Садовый объяснил причину четвертого прорыва на водопроводе во Львове
- Во Львове произошел четвертый прорыв на магистральном водопроводе, из-за чего частично нет воды трое суток.
- Аварийную трубу заменили и постепенно запускают воду, однако есть риск новых прорывов из-за старости водопровода 1901 года.
Во Львове частично нет воды трое суток из-за аварии на магистральном водопроводе в районе села Домажир. По словам городского головы, все аварийные работы завершены.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового.
Что городской голова говорит об аварии на водопроводе?
По словам Садового, аварийную трубу уже заменили, установили новую и проверили. С 10:30 26 октября начали постепенно запускать воду. Система наполняется не сразу, а шаг за шагом, чтобы не было гидроударов и чтобы вода была чистой.
Это труба 1901 года, тогда положили этот водопровод. Есть соответствующая трещина. Гарантировать, что завтра снова такого не будет – невозможно,
– сказал Садовый об аварии.
Он подчеркнул, что водопровод давно надо было менять.
Мэр Львова рассказал об аварии: смотрите видео
По словам городского головы, сеть большая, более 30 километров, поэтому вода будет возвращаться постепенно, в течение 11–12 часов (если не будет новых прорывов).
Специалисты "Львовводоканала" следят за давлением и состоянием системы круглосуточно, чтобы вода появилась во всех районах без проблем.
Что известно об аварии?
В части Львова нет воды из-за аварии на магистральном водопроводе возле села Домажир, которая произошла 23 октября.
Львовводоканал столкнулся с самым масштабным вызовом за последние десятилетия. Персонал водоканала работает на пределе возможностей, чтобы обеспечить хотя бы частичную подачу воды к жителям Железнодорожного и Шевченковского районов.
Во Львовском городском совете объяснили, что без воды было около 50 тысяч львовян (10% города). Водоснабжение, в частности, отсутствовало в части Железнодорожного и Шевченковского районов.