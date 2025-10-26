Завтра може повторитися: Садовий пояснив причину четвертого прориву на водогоні у Львові

У Львові частково немає води три доби через аварію на магістральному водогоні в районі села Домажир. За словами міського голови, всі аварійні роботи завершені.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Садового.

Дивіться також Росія цілить по критичній інфраструктурі: чи може не бути води через обстріли

Що міський голова каже про аварію на водогоні?

За словами Садового, аварійну трубу вже замінили, встановили нову та перевірили. З 10:30 26 жовтня почали поступово запускати воду. Система наповнюється не одразу, а крок за кроком, щоб не було гідроударів і щоб вода була чистою.