Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом вопрос дальнобойного оружия. В частности, речь шла о возможности получения разведданных США для дальнобойных ракетных ударов по энергетическим объектам России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой заявление президента во время общения со СМИ перед Саммитом Европейского политического сообщества 2 октября.

Какой был разговор с Трампом о дальнобойности?

Зеленский рассказал, что имел со Штатами "плодотворный диалог" по украинской дальнобойности.

Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности,

– сказал Зеленский.

Что касается результатов этого разговора, то он отметил, что "мы увидим". Решение по этому вопросу зависит именно от Трампа.

К слову, сейчас Зеленский находится с визитом в Дании, где проходит саммит Европейского политического сообщества. Перед ним украинский президент рассказал, что будет обсуждаться много вопросов, в частности, атаки дронов на Европу. Он отметил, что Украина не будет стоять в стороне от этого вопроса.

Дальнобойные удары по России: последние новости