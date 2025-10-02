Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой заявление президента во время общения со СМИ перед Саммитом Европейского политического сообщества 2 октября.
Какой был разговор с Трампом о дальнобойности?
Зеленский рассказал, что имел со Штатами "плодотворный диалог" по украинской дальнобойности.
Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности,
– сказал Зеленский.
Что касается результатов этого разговора, то он отметил, что "мы увидим". Решение по этому вопросу зависит именно от Трампа.
К слову, сейчас Зеленский находится с визитом в Дании, где проходит саммит Европейского политического сообщества. Перед ним украинский президент рассказал, что будет обсуждаться много вопросов, в частности, атаки дронов на Европу. Он отметил, что Украина не будет стоять в стороне от этого вопроса.
Дальнобойные удары по России: последние новости
Ранее в WSJ писали, что США планируют предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России по стратегическим объектам. Также администрация Трампа якобы рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk и Barracuda.
Также на днях Зеленский провел технологическую Ставку по дальнобойному оружию. Обсуждали эффективность их применения и пути, как повысить результативность.
Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что украинское оружие теперь может достать до любых военных объектов на территории России.