Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой заявление президента во время общения со СМИ перед Саммитом Европейского политического сообщества 2 октября.

Смотрите также Найдем и возможности, и оружие, – Генштаб анонсировал блэкаут в Москве

Какой был разговор с Трампом о дальнобойности?

Зеленский рассказал, что имел со Штатами "плодотворный диалог" по украинской дальнобойности.

Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности,

– сказал Зеленский.

Что касается результатов этого разговора, то он отметил, что "мы увидим". Решение по этому вопросу зависит именно от Трампа.

К слову, сейчас Зеленский находится с визитом в Дании, где проходит саммит Европейского политического сообщества. Перед ним украинский президент рассказал, что будет обсуждаться много вопросов, в частности, атаки дронов на Европу. Он отметил, что Украина не будет стоять в стороне от этого вопроса.

Заявление Зеленского в Дании: смотрите видео

Дальнобойные удары по России: последние новости