Про це повідомляє 24 Канал із посиланням заяву президента під час спілкування зі ЗМІ перед Самітом Європейської політичної спільноти 2 жовтня.
Якою була розмова з Трампом щодо далекобійності?
Зеленський розповів, що мав зі Штатами "плідний діалог" щодо української далекобійності.
Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про системи озброєння великого радіуса дальності,
– сказав Зеленський.
Що ж до результатів цієї розмови, то він зауважив, що "ми побачимо". Рішення щодо цього питання залежить саме від Трампа.
До слова, наразі Зеленський перебуває з візитом у Данії, де проходить саміт Європейської політичної спільноти. Перед ним український президент розповів, що обговорюватиметься багато питань, зокрема, атаки дронів на Європу. Він зауважив, що Україна не буде стояти осторонь цього питання.
Далекобійні удари по Росії: останні новини
Раніше у WSJ писали, що США планують надавати Україні розвіддані для ракетних ударів углиб Росії по стратегічних об'єктах. Також адміністрація Трампа нібито розглядає можливість постачання Україні ракет Tomahawk і Barracuda.
Також днями Зеленський провів технологічну Ставку щодо далекобійної зброї. Обговорювали ефективність їхнього застосування та шляхи, як підвищити результативність.
Окрім того, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що українська зброя тепер може дістати до будь-яких військових об'єктів на території Росії.