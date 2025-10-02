Володимир Зеленський обговорював з Дональдом Трампом питання далекобійної зброї. Зокрема, йшлося про можливість отримання розвідданих США для далекобійних ракетних ударів по енергетичних об'єктах Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням заяву президента під час спілкування зі ЗМІ перед Самітом Європейської політичної спільноти 2 жовтня.

Дивіться також Знайдемо і можливості, і зброю, – Генштаб анонсував блекаут у Москві

Якою була розмова з Трампом щодо далекобійності?

Зеленський розповів, що мав зі Штатами "плідний діалог" щодо української далекобійності.

Ми говорили зі США. Ми дуже дякуємо Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про системи озброєння великого радіуса дальності,

– сказав Зеленський.

Що ж до результатів цієї розмови, то він зауважив, що "ми побачимо". Рішення щодо цього питання залежить саме від Трампа.

До слова, наразі Зеленський перебуває з візитом у Данії, де проходить саміт Європейської політичної спільноти. Перед ним український президент розповів, що обговорюватиметься багато питань, зокрема, атаки дронів на Європу. Він зауважив, що Україна не буде стояти осторонь цього питання.

Заява Зеленського у Данії: дивіться відео

Далекобійні удари по Росії: останні новини