5 января, 11:33
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем Кирилла Буданова

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Сергей Кислица назначен первым заместителем руководителя Офиса Зеленского.
  • Соответствующий указ появился на сайте Офиса.

Сергей Кислица официально получил новую должность. Теперь он – первый заместитель Кирилла Буданова.

5 января на сайте появился указ о назначении Сергея Кислицы первым заместителем руководителя Офиса Зеленского, передает 24 Канал.

Что известно о новой должности Кислицы?

О новом назначении Сергея Кислицы стало известно 3 января. Зеленский провел с дипломатом встречу, на которой сообщил о своем решении. Президент добавил, что Кислица продолжит работу в переговорном процессе.

Напомним, что Кислица начал дипломатическую карьеру еще в 1992 году в Министерстве иностранных дел Украины. Он работал на различных дипломатических должностях, в частности, в посольствах Украины в Бельгии и США, в миссии Украины при НАТО, в структуре МИД как советник, заместитель руководителя и т.д. 

С декабря 2019 по декабрь 2024 был Постоянным Представителем Украины при ООН. В феврале 2025 года был назначен первым заместителем главы МИД. 

  • Заметим, что Владимир Зеленский в эти дни проводит значительные ротации в правительстве и силовом секторе.
  • Так, 2 января президент назначил Кирилла Буданова новым руководителем Офиса президента. Вместо него возглавлять ГУР поставили Олега Иващенко.
  • Кроме того, глава государства сообщил о намерении поставить во главе Минобороны Михаила Федорова, а Дениса Шмыгаля – перевести в министра энергетики и вице-премьер-министра.
  • Также Зеленский настроен уволить главу СБУ Василия Малюка, несмотря на призывы военных командиров этого не делать.