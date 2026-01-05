Зеленский назначил Кислицу первым заместителем Кирилла Буданова

Сергей Кислица официально получил новую должность. Теперь он – первый заместитель Кирилла Буданова.

5 января на сайте появился указ о назначении Сергея Кислицы первым заместителем руководителя Офиса Зеленского, передает 24 Канал.

Смотрите также СМИ узнали, когда Малюк может подать в отставку

Что известно о новой должности Кислицы?

О новом назначении Сергея Кислицы стало известно 3 января. Зеленский провел с дипломатом встречу, на которой сообщил о своем решении. Президент добавил, что Кислица продолжит работу в переговорном процессе.

Напомним, что Кислица начал дипломатическую карьеру еще в 1992 году в Министерстве иностранных дел Украины. Он работал на различных дипломатических должностях, в частности, в посольствах Украины в Бельгии и США, в миссии Украины при НАТО, в структуре МИД как советник, заместитель руководителя и т.д.

С декабря 2019 по декабрь 2024 был Постоянным Представителем Украины при ООН. В феврале 2025 года был назначен первым заместителем главы МИД.