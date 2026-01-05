Зеленський призначив Кислицю першим заступником Кирила Буданова

Сергій Кислиця офіційно отримав нову посаду. Тепер він – перший заступник Кирила Буданова.

5 січня на сайті з'явився указ про призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника Офісу Зеленського, передає 24 Канал.

Що відомо про нову посаду Кислиці?

Про нове призначення Сергія Кислиці стало відомо 3 січня. Зеленський провів із дипломатом зустріч, на якій повідомив про своє рішення. Президент додав, що Кислиця продовжить водночас роботу у переговорному процесі.

Нагадаємо, що Кислиця розпочав дипломатичну кар'єру ще в 1992 році в Міністерстві закордонних справ України. Він працював на різних дипломатичних посадах, зокрема в посольствах України в Бельгії та США, у місії України при НАТО, у структурі МЗС як радник, заступник керівника тощо.

З грудня 2019 до грудня 2024 був Постійним Представником України при ООН.

У лютому 2025 року був призначений перший заступником очільника МЗС.