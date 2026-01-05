Зеленський призначив Кислицю першим заступником Кирила Буданова
Сергій Кислиця офіційно отримав нову посаду. Тепер він – перший заступник Кирила Буданова.
5 січня на сайті з'явився указ про призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника Офісу Зеленського, передає 24 Канал.
Дивіться також ЗМІ дізналися, коли Малюк може подати у відставку
Що відомо про нову посаду Кислиці?
Про нове призначення Сергія Кислиці стало відомо 3 січня. Зеленський провів із дипломатом зустріч, на якій повідомив про своє рішення. Президент додав, що Кислиця продовжить водночас роботу у переговорному процесі.
Нагадаємо, що Кислиця розпочав дипломатичну кар'єру ще в 1992 році в Міністерстві закордонних справ України. Він працював на різних дипломатичних посадах, зокрема в посольствах України в Бельгії та США, у місії України при НАТО, у структурі МЗС як радник, заступник керівника тощо.
З грудня 2019 до грудня 2024 був Постійним Представником України при ООН.
У лютому 2025 року був призначений перший заступником очільника МЗС.
Зауважимо, що Володимир Зеленський цими днями проводить значні ротації уряді та силовому секторі. Так, 2 січня президент призначив Кирила Буданова новим керівником Офісу президента. Замість нього очолювати ГУР поставили Олега Іващенка.
Окрім того, глава держави повідомив про намір поставити на чолі Міноборони Михайла Федорова, а Дениса Шмигаля – перевести у міністра енергетики і віцепрем'єр-міністра.
Також Зеленський налаштований звільнити главу СБУ Василя Малюка, попри заклики військових командирів цього не робити.