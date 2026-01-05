Офіційна заява про відставку Василя Малюка може з'явитися вже у понеділок, 5 січня, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також У Буданова буде чимало випробувань на посаді глави ОП, – Politico

Що відомо про можливу відставку Малюка?

При цьому за відставку Малюка має ще проголосувати Верховна Рада. Щонайменше 226 нардепів повинні підтримати це рішення.

Водночас, як зазначають співрозмовники видання у "Слузі народу", народні обранці не розуміють причини звільнення глави СБУ. І станом на ранок понеділка навряд чи потрібна кількість голосів "за" назбирається.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, 3 січня між главою СБУ та президентом України відбулася зустріч. Володимир Зеленський запропонував Малюку перейти на іншу посаду – або керувати СЗР замість Олега Іващенка, або секретарем РНБО замість Рустема Умерова. Генерал відмовився, пояснюючи це тим, що СБУ має ще завершити операції, які масштабом схожі на "Павутину".

Відмова Малюка обурила Зеленського.

Як повідомляють джерела "Лівого берега", зрештою, Малюк погодився піти у відставку. Водночас він залишиться працювати в СБУ, аби займатися спеціальними операціями.

Співрозмовники "РБК-Україна" припускають, що Володимир Зеленський задумався про заміну Малюка, коли розпочалася операція "Мідас" і НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака. Глава СБУ нібито не підтримав тодішнього очільника Офісу. Навпаки, він приводив керівництво НАБУ і САП на переговори до президента. Ймовірно, через це Зеленський вирішив, що Малюк виступив проти Єрмака.

Зверніть увагу! Замість Василя Малюка обов'язки очільника СБУ можуть доручити керівнику спецпідрозділу "Альфа" генерал-майору Євгену Хмарі.