3 січня глава держави провів брифінг після зустрічі з радниками нацбезпеки країн "Коаліції охочих". Політик натякнув, що він й надалі розглядає можливість заміни Малюка на посаді очільника СБУ, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про можливу відставку Малюка?
Президент заявив, що особисто проведе ротації усіх керівників у сфері безпеки та оборони. Однак головнокомандувача ЗСУ Сирського він наразі не змінюватиме.
Окремо Володимир Зеленський прокоментував реакцію військових командирів на інформацію про ймовірне звільнення з посади очільника СБУ Малюка.
Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити,
– наголосив він.
Цими словами президент дав зрозуміти, що відставка Малюка залишається на порядку денному.
Зауважимо, за даними джерел 24 Каналу, Зеленський розглядає звільнення Малюка, але остаточного рішення ще немає.
- Після того, як у ЗМІ з'явилася інформацію про ймовірну відставку Василя Малюка, низка чинних військових командирів опублікували пости у соцмережах на підтримку чинного глави СБУ.
- Так, очільник Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий наголосив, що Василь Малюк перебуває на своєму місці.
- Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підкреслив результативність роботи СБУ під керівництвом Малюка. Він зазначив, що зміна керівника СБУ саме зараз несе серйозні ризики.
- Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" заявив, що для України велика удача мати під час війни такого компетентного й відданого керівника Служби, як Василь Малюк.
- Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош назвав ймовірне звільнення Малюка "подарунком Путіну".
- Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький застеріг, що заміна Василя Малюка, керівника СБУ, може ослабити один із ключових елементів української оборони.