Официальное заявление об отставке Василия Малюка может появиться уже в понедельник, 5 января, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также У Буданова будет немало испытаний на посту главы ОП, – Politico

Что известно о возможной отставке Малюка?

При этом за отставку Малюка должна еще проголосовать Верховная Рада. По меньшей мере 226 нардепов должны поддержать это решение.

В то же время, как отмечают собеседники издания в "Слуге народа", народные избранники не понимают причины увольнения главы СБУ. И по состоянию на утро понедельника вряд ли нужное количество голосов "за" наберется.

Напомним, что по данным СМИ, 3 января между главой СБУ и президентом Украины состоялась встреча. Владимир Зеленский предложил Малюку перейти на другую должность – или руководить СВР вместо Олега Иващенко, или секретарем СНБО вместо Рустема Умерова. Генерал отказался, объясняя это тем, что СБУ должна еще завершить операции, которые масштабом похожи на "Паутину".

Отказ Малюка возмутил Зеленского.

Как сообщают источники "Левого берега", в конце концов, Малюк согласился уйти в отставку. В то же время он останется работать в СБУ, чтобы заниматься специальными операциями.

Собеседники "РБК-Украина" предполагают, что Владимир Зеленский задумался о замене Малюка, когда началась операция "Мидас" и НАБУ пришло с обысками к Ермаку. Глава СБУ якобы не поддержал тогдашнего руководителя Офиса. Наоборот, он приводил руководство НАБУ и САП на переговоры к президенту. Вероятно, поэтому Зеленский решил, что Малюк выступил против Ермака.

Обратите внимание! Вместо Василия Малюка обязанности главы СБУ могут поручить руководителю спецподразделения "Альфа" генерал-майору Евгению Хмаре.