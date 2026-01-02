Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на источники во властных кругах.

Правда ли, что Малюка могут уволить?

По данным 24 Канала, попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но, как рассказали наши источники, пока еще ничего не решено, идет обсуждение.

Если генерал-лейтенанта Малюка снять с должности председателя СБУ, то это будет серьезным ослаблением обороноспособности Украины. Такое решение президента вызывает много вопросов. Ведь Василий Малюк – на своем месте и результаты Службы безопасности это доказывают,

– заявили собеседники 24 Канала.

Они подчеркнули: именно Малюк превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные "карты" за столом переговоров.

Источники 24 Канала во властных кругах удивлены, для чего менять тех и то, что работает лучше всех. Напомнив спецоперацию "Паутина", три подрыва Крымского моста, атаки на НПЗ и теневой флот России, ликвидацию врагов Украины и мощные результаты на фронте, они убеждают: ни одна другая силовая структура пока не имеет таких результатов, как СБУ.

В Кремле откроют шампанское, если Малюка уволят с должности. Увольнение Малюка – это не просто ослабление команды президента. Это подрыв обороноспособности страны в условиях войны,

– предостерегли собеседники.

Какие кадровые решения принял Зеленский 2 января?

С начала года в Украине произошло много изменений. А президент намекает, что это только начало. Собственно, 1 января он говорил, что следующий день будет важен для внутренней политики.

Пока наиболее заметным изменением является назначение главы Офиса президента, на которое ждали несколько месяцев. Зеленский назначил Кирилла Буданова, не указав сначала, а кто же возглавит ГУР.

Вечером 2 января стало известно, что преемником Буданова на посту главного разведчика стал Олег Иващенко, который до этого руководил Службой внешней разведки.

Еще планируют обновить Государственное бюро расследований и назначить нового главу Государственной пограничной службы.

И еще одно изменение – возможное увольнение Дениса Шмыгаля. Кресло министра обороны Зеленский предложил Михаилу Федорову.