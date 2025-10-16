Ольга Решетилова (Кобылинская) стала первым в истории Украины военным омбудсманом. Приказ о назначении подписал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Какой указ подписал президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсманом 16 октября.

Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии,

– заявил он.

Известно, что офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны – действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения.

"Основной приоритет сейчас – это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику по обработке и реагированию на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и над восстановлением справедливости для них", – сказала Ольга Решетилова (Кобылинская).

Что предшествовало?