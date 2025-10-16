Зеленский назначил Ольгу Решетилову первым в истории военным омбудсманом
- Ольга Решетилова (Кобылинская) назначена первым военным омбудсманом Украины по указу Владимира Зеленского.
- Офис военного омбудсмена будет вспомогательным органом при президенте для контроля за соблюдением прав военных и других сил обороны.
Ольга Решетилова (Кобылинская) стала первым в истории Украины военным омбудсманом. Приказ о назначении подписал Владимир Зеленский.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Смотрите также Ольга Решетилова стала уполномоченным Президента по вопросам прав защитников: что известно о ней
Какой указ подписал президент Украины?
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсманом 16 октября.
Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии,
– заявил он.
Известно, что офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны – действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.
Военный омбудсмен будет будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения.
"Основной приоритет сейчас – это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику по обработке и реагированию на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и над восстановлением справедливости для них", – сказала Ольга Решетилова (Кобылинская).
Что предшествовало?
Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о создании должности военного омбудсмена, которую будет назначать президент Украины на пять лет для защиты прав военнослужащих.
После этого Владимир Зеленский подписал закон о создании должности военного омбудсмена в Украине.
Тогда президент подчеркнул, что назначит военным омбудсманом Ольгу Решетилову – "человека, которого наши воины хорошо знают".