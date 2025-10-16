Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першим в історії України військовим омбудсманом. Наказ про призначення підписав Володимир Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Який указ підписав президент України?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом 16 жовтня.

Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії,

– заявив він.

Відомо, що офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

"Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", – сказала Ольга Решетилова (Кобилинська).

