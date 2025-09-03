Зеленский назвал основной сценарий для России
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает отвергать попытки закончить войну против Украины, и это является основным сценарием для Москвы.
- Зеленский подчеркнул, что необходимо продолжить давление на Россию санкциями из-за ее экономических проблем, включая дефицит топлива и упадок различных отраслей.
Российская сторона продолжает отвергать любые попытки закончить войну, которую она развернула против Украины. По состоянию на сейчас это главный сценарий для Москвы.
Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский прибыл с официальным визитом в Данию и встретился с премьером страны
Что сказал Зеленский относительно России?
Президент Украины, комментируя ночную массированную атаку с применением различных типов вооружения в среду, 3 сентября, отметил, что Россия не пытается закончить войну. И об этом свидетельствуют регулярные обстрелы с российской стороны.
Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. И это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России,
– заявил Владимир Зеленский.
По его словам, необходимо продолжить давление на Россию с помощью санкций и тарифов. Он отмечает, что российская экономика уже находится в тяжелом состоянии, в частности наблюдается большой дефицит топлива, что является показательным.
"Многие отрасли экономики России приходят в упадок, есть кадровые проблемы и постоянное унижение Путина перед Китаем, которому он пытается продать как можно больше сырья", – отметил украинский президент журналистам.
Какие детали ночной атаки известны?
- Ночью, по данным Воздушных сил, россияне запустили 526 средств воздушного нападения, среди которых были "Шахеды", ракеты типа "Калибр" и Х-101. В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 451 российскую цель.
- В частности, российская армия ударила по Хмельницкому. В результате атаки фиксировали повреждения и возгорания. Спасатели работали над устранением последствий. Также есть поврежденные окна в домах.