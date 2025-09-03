Российская сторона продолжает отвергать любые попытки закончить войну, которую она развернула против Украины. По состоянию на сейчас это главный сценарий для Москвы.

Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно России?

Президент Украины, комментируя ночную массированную атаку с применением различных типов вооружения в среду, 3 сентября, отметил, что Россия не пытается закончить войну. И об этом свидетельствуют регулярные обстрелы с российской стороны.

Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. И это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, необходимо продолжить давление на Россию с помощью санкций и тарифов. Он отмечает, что российская экономика уже находится в тяжелом состоянии, в частности наблюдается большой дефицит топлива, что является показательным.

"Многие отрасли экономики России приходят в упадок, есть кадровые проблемы и постоянное унижение Путина перед Китаем, которому он пытается продать как можно больше сырья", – отметил украинский президент журналистам.

Какие детали ночной атаки известны?