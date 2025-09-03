Російська сторона продовжує відкидати будь-які спроби закінчити війну, яку вона розгорнула проти України. Станом на зараз це головний сценарій для Москви.

Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський щодо Росії?

Президент України, коментуючи нічну масовану атаку із застосуванням різних типів озброєння у середу, 3 вересня, зазначив, що Росія не намагається закінчити війну. І про це свідчать регулярні обстріли з російської сторони.

Такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. І це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, необхідно продовжити тиск на Росію за допомогою санкцій та тарифів. Він наголошує, що російська економіка вже перебуває у важкому стані, зокрема спостерігається великий дефіцит палива, що є показовим.

"Багато галузей економіки Росії занепадають, є кадрові проблеми та постійне приниження Путіна перед Китаєм, якому він намагається продати якомога більше сировини", – наголосив український президент журналістам.

