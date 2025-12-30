Зеленский раскрыл, о чем говорил бы с Путиным лично
- Зеленский готов обсуждать с Путиным вопросы территорий и причин войны, хотя не хочет общаться с ним лично.
- Президент Украины отметил отсутствие доверия между сторонами и считает, что целью Путина была полная оккупация Украины.
В случае возможности проведения разговора с российским диктатором украинский лидер поднял бы вопрос территорий и причины войны. В то же время Владимир Зеленский не хотел бы общаться с Владимиром Путиным, однако допускает такой разговор из соображений безопасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Fox News.
Смотрите также Я этого очень хочу, – Зеленский ответил, что будет делать после окончания войны
О чем говорил бы Зеленский с Путиным?
Президент Украины отметил, что уже поднимал тему потенциального разговора с Путиным во время переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.
Я думаю, это было бы полезно поговорить с ним (Путиным), не потому, что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине – мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что говорил бы с российским диктатором о территории и причинах этой войны. Также Президент Украины отметил полное отсутствие доверия между сторонами. Владимир Зеленский убежден: настоящей целью российского диктатора была полная оккупация Украины.
Последние новости о войне России с Украиной: что известно?
Напомним, что Россия 29 декабря обвинила Украину в 29 декабря в атаке беспилотниками на резиденцию Путина. Владимир Зеленский прокомментировал это, заявив, что в Кремле не заинтересованы в завершении войны. Единственный способ заставить их двигаться к миру – это усиленное давление. Он подчеркнул, что страна-агрессор снова распространяет откровенную ложь.
Также известно, что оккупанты атаковали два порта в Одесской области 30 декабря. В результате попаданий повреждены пустые резервуары для хранения масла. К сожалению, пострадал один человек.
К слову, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут в течение ближайших недель, если международные партнеры примут ключевые решения.