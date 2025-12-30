Зеленский раскрыл, о чем говорил бы с Путиным лично

В случае возможности проведения разговора с российским диктатором украинский лидер поднял бы вопрос территорий и причины войны. В то же время Владимир Зеленский не хотел бы общаться с Владимиром Путиным, однако допускает такой разговор из соображений безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Fox News.

О чем говорил бы Зеленский с Путиным?

Президент Украины отметил, что уже поднимал тему потенциального разговора с Путиным во время переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.

Я думаю, это было бы полезно поговорить с ним (Путиным), не потому, что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине – мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что говорил бы с российским диктатором о территории и причинах этой войны. Также Президент Украины отметил полное отсутствие доверия между сторонами. Владимир Зеленский убежден: настоящей целью российского диктатора была полная оккупация Украины.

